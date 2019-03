Sako repareert de fietsen van kinderen vaak voor niets

Beiroet is een dynamische stad, misschien wel mijn favoriete stad in het Midden-Oosten. Je hebt er de kleurrijke volkswijk Bourj Hammoud, het is alsof ik door Istanboel loop en dit de jaren 80 zijn. Overal winkels en bedrijfjes. Mooi, maar fietsen, in deze straten? Lijkt me supergevaarlijk. Toch zit er een fietsenwinkel.

Dit is een van de zijstraatjes van Armenia Street, de langste straat van de stad. Van oudsher is dit een Armeense wijk. De winkel heet Pro Bike. Het is de zaak van Sako, een man van 37 met een vriendelijk gezicht. We raken aan de praat nadat ik hem in het Armeens begroet. Hij is verbaasd dat ik Armeens spreek en ratelt terug. Meer Armeens spreek ik echter niet, dus ik lach en ga verder in het Engels. Hij reageert in het Arabisch.