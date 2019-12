Sameena liep 100 kilometer hard en dat leverde 47.000 euro op voor Serious Request

NIJMEGEN - Een van de grote helden van de 3FM-actie Serious Request dit jaar was Sameena van der Mijden, studente aan de HAN in Nijmegen. Zij legde hardlopend 100 kilometer af voor het goede doel. Dit jaar stond de actie in het teken van mensenhandel.

Van der Mijden is zelf slachtoffer geweest en wil er alles aan doen om mensenhandel tegen te gaa door er veel over te praten. ,,Veel ouders zeggen: Mijn kind zal nooit zoiets doen. Maar ze hebben geen zicht op wat hun kind bijvoorbeeld de hele dag op social media doet, dus ze weten het niet”, zegt ze.

,,Het was niet helemaal de bedoeling om zo ver hard te lopen”, zegt Van der Mijden over de actie. ,,Ik had afgesproken dat ik een stuk mee zou wandelen met de dj’s, dus dat heb ik gedaan. Blijkbaar maakte die wandeling en mijn persoonlijke verhaal zo veel los bij mensen dat ik de volgende dag werd gebeld of ik nog wat extra’s wilde doen”, vertelt ze. Ze opperde om 100 kilometer hard te lopen, van Ommen naar Groningen.

Sameena was slachtoffer van loverboy

Toen ze 18 was kwam Sameena terecht in de handen van een loverboy. ,,Het zijn psychologen”, zegt ze. Ze weten precies je gevoelige snaar te raken. Mijn loverboy gaf me het idee dat ik een veilige plek had, ergens waar ik thuis kon komen. Ik was in die tijd kwetsbaar en had geen vaste woonplek. Hij maakte daar misbruik van. Het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk heb ik tot mijn 21ste te maken gehad met gedwongen prostitutie.”

De tocht van 100 kilometer duurde 11,5 uur, bijna aan één stuk. Ze liep samen met een vriend, Gerben. Alleen na 80 kilometer hielden ze een pauze van een kwartiertje. ,,Het was koud en het regende, dus hoe meer je stil ging staan of ging wandelen, hoe kouder we het kregen”, vertelt Van der Mijden. ,,Tijdens de pauze hebben we kleren gewisseld en een kopje thee gedronken.”

Quote Ik denk dat dit een duidelijke vuist is tegen mensenhan­del Sameena van der Mijden, Liep 47.000 euro bij elkaar voor Serious Request