Sameena viel in handen van een loverboy, nu wil ze het taboe dat rust op mensenhandel kleiner maken

Hoe kon het gebeuren?

,,Ik had geen stabiele thuissituatie en was kwetsbaar. Ik had geen vaste woonplek, dus ik sliep altijd ergens anders. Ik was op zoek naar een veilige haven en een stabiele factor in mijn leven, dat was hij. Hij gaf me precies wat ik nodig had en ondertussen maakte hij misbruik van die kwetsbaarheid.”



Hoe maakte hij daar misbruik van?

,,Loverboys zijn eigenlijk psychologen in de dop. Hij speelde in op mijn kwetsbaarheid en wist precies waarmee hij me kon raken. Ik ben streng christelijk opgevoed, dus seks voor het huwelijk wordt niet goedgekeurd. Hij wist dat en gebruikte het tegen me. Hij heeft me met een paar vrienden verkracht en dat op film gezet. De video was perfect chantagemateriaal om me alles laten doen wat hij wilde.”