‘Samen wijn beleven’ is hier de slogan. Best tenenkrommend, maar de wijnkaart is ongelofelijk

De gewenningsperiode is voorbij, concludeer ik op een zaterdagavond bij wijnbar Buskens. Het is afgeladen vol en ondanks de opmerking op de website dat je niet hoeft te reserveren, ben ik blij dat ik dat wel heb gedaan.



Groepen mensen staan langs statafels in een borrelsetting en de andere kant van de zaak oogt als een restaurant waar je uitgebreid kunt eten. Lekker levendig is het zeker.