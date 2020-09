Samson weer open, toch vreest Frits Cleijne einde van zijn kroeg: ‘Kan niet uitsluiten dat klant foutje maakt’

Nijmeegse April komt op voor ‘dor hout’ en belandt in fittie: #gevaar­lijk­be­zig

4 september April Ranshuijsen (43) is fractievoorzitter van GroenLinks in Nijmegen én rolstoelafhankelijk. Ze schrikt van de roep om risicogroepen in corona-tijd af te zonderen. ,,Willen we een samenleving waar het recht van de sterkste geldt?”