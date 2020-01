Sanadome Hotel & Spa beste van Nederland, volgens Hotels.nl

‘Eerste hulp’-post voor verwarde personen in Nijmegen

17:23 NIJMEGEN - De regio's Nijmegen en Rivierenland hebben met ingang van gisteren een zelfstandige ‘eerste hulp’-post voor alle acuut verwarde personen. In plaats van een langdurige zoektocht naar de locatie voor de beste hulp of ongewenst opsluiten in een politiecel, krijgen patiënten hier direct hulp van gespecialiseerde behandelaren.