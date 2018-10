Sander Pronk (16) vist opnieuw een grote buit uit Maas-Waalkanaal

800 judoka's uit zes landen niet in de zon, maar op de mat

18:36 LENT - 800 judoka's uit zes landen stonden vandaag niet in de zon, maar op de judomat in sporthal De Triangel in Lent. Daar werd voor de tweede keer de Open Nijmeegse Kampioenschappen Judo gehouden door Judo Academy Nijmegen.