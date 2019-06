Sander woont tegenover het lelijkste pand van Nijmegen: ‘De puist van de stad noemden ze het. En dat was het ook’

,,Ik wilde een timelapse van de sloop maken met een camera, elk kwartier een foto. We hebben zo lang zitten wachten tot dat pand een keer tegen de vlakte ging, en opeens was het al begonnen. Was ik alsnog te laat. Maar nu heb ik het idee om de bouw van de nieuwe flat vast te leggen, al gaat dat natuurlijk langzamer. Ik ken het gebouw als de Intersport. En ik ken het als het allerlelijkste gebouw van Nijmegen. Ik ben te jong om meegemaakt te hebben wat er vroeger allemaal in zat. Maar dat heb ik wel gehoord, en je kan het natuurlijk ook googelen.’’

,,Ooit was het de Luxor bioscoop. Die zag er nog best mooi uit. Je kunt je bijna niet voorstellen dat het zó geëindigd is. Later hebben er nog verschillende clubs in gezeten, de een schijnt nog vager te zijn geweest dan de ander. Met een verlichte vloer met van die blokken. Daar ben ik ook nooit binnen geweest.



Ik ben er wél geweest toen het nog de Intersport was. Dat moet tussen de vijf en tien jaar geleden zijn. Ik woon nu vijf jaar op Plein 1944, sinds de oplevering van deze flat, en toen was die sportwinkel al dicht. De afgelopen jaren is het gebouw alleen maar verder in verval geraakt. Steeds meer ramen gingen kapot, de verf en posters bladderen af. Het is gekraakt, heeft twee keer in brand gestaan.



Al die tijd zeiden mensen: breek het nu toch eens af. De puist van de stad noemden ze het. En dat was het ook. Echt geen visitekaartje voor mensen die de stad bezoeken of niet kennen.’’