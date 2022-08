Sanne heeft longcovid en vecht om weer terug te komen: ‘Dat is een lange, zware en emotionele strijd’

Het is even puzzelen wat een geschikte dag is voor het gesprek, want Sanne moet haar dag en tijd heel zorgvuldig indelen, haar grenzen bewaken. Als ze naar de fysiotherapeut moet, kan ze die dag er niks anders bij hebben.



Sanne heeft long covid oftewel chronische gezondheidsklachten na coronabesmetting. De ene dag heeft ze meer puf dan de andere.



Ze moet haar energie echt doseren en het is zoeken, nog steeds: wat kan wel, wat kan niet? ,,Ik zit nu in de opbouwfase. Maar of het weer helemaal normaal wordt? Dat is lastig te zeggen. Het gaat heel langzaam vooruit.”