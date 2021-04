Saskia verliest mondkapje dat aandenken is aan haar overleden zus. Wie vindt het stukje stof terug?

Snel een broodje met koffie scoren zonder de winkel binnen te gaan, het kan bij de nieuwe Appie in Meijhorst

8 april NIJMEGEN - Snel een vers broodje met een koffie afrekenen bij de zelfscankassa in de hal, of op je dooie akkertje de wekelijkse boodschappen inslaan. Het kan vanaf vandaag in de geheel vernieuwde Albert Heijn in winkelcentrum Dukenburg. ,,De eerst reacties zijn erg positief.”