Sauna & Beauty De Thermen kreeg klap na klap te verduren: het einde van die fijne, knusse retrosauna

Jeugdraad Groesbeek giebelt zich door de vergade­ring: ‘Hallo! Hey! Nu is het klaar!’

GROESBEEK - Leerlingen van het Montessori College in Groesbeek leren deze week over de ins en outs van de lokale politiek. In de raadzaal spelen ze een raadsvergadering na. Er viel gistermorgen één unaniem besluit: op een popfestival hoort gewoon vlees en plastic.

19 januari