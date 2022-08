Schade na mysterieuze branden in Nijmeegse parkeergarage hersteld; buurt hoopt op camera’s en rookmelders

Zettense stichting organi­seert Oekraïens filmfesti­val in LUX voor het goede doel

NIJMEGEN/ZETTEN – In filmhuis LUX in Nijmegen zijn op 3 en 4 september vijf actuele Oekraïense films en documentaires te zien. Dit filmfestival is georganiseerd door stichting ‘Freedom for Ukraine’. De opbrengst gaat naar hulpgoederen voor het land.

27 augustus