‘Schandalig dat volwassenen een kinderfeest kunnen verpesten’

Ieder stadsdeel krijgt een expert die helpt bij schuld

15:03 NIJMEGEN - Elk stadsdeel van Nijmegen heeft per april een financieel expert die burgers gratis kan adviseren bij schulden of betalingsproblemen. De adviseur sluit aan bij het STIP-team. Bij deze vraagbaak kunnen Nijmegenaren terecht voor informatie of adviezen over bijvoorbeeld opvoeding, een cursus, het zoeken van een huurwoning, activiteiten voor ouderen of lidmaatschap van een sportclub.