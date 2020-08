Schietpartij bij centraal station in Nijmegen: twee aanhoudingen

video IJs eten is hot en de smaken worden steeds creatiever: spekkoek, zure matten en er is zelfs vegan ijs

12:01 ARNHEM/ZEVENAAR - En wéér is er een hittegolf in de zomer. Met dagenlang temperaturen van dik 30 graden is het ideaal weer om van een ijsje te genieten. We verzamelen ons -in de anderhalve meter rij- bij de ijssalons. Voor verkopers van de koude versnapering zijn het gouden tijden. ,,Het is ontzettend druk. Ook doordat veel mensen in Nederland blijven.”