Schietpartij Hatert: vijfde verdachte aangehouden, man (41) uit Cuijk

NIJMEGEN/CUIJK - In de zaak van de schietpartij in Hatert heeft de politie donderdagochtend nog een verdachte aangehouden. Het gaat om een man (41) uit Cuijk. In totaal zijn nu vijf mannen aangehouden vanwege betrokkenheid bij het incident.

Op een parkeerplaats in een doodlopende straat in Hatert werd dinsdag een man (25) uit Nijmegen in zijn bovenbeen geschoten. Op zoek naar de schutter doorzocht de politie meerdere woningen. Daarbij werd de speciale eenheid AOT (Aanhoudings- en Ondersteuningsteam) ingezet, die deuren intrapte en open zaagde. Een groot deel van de middag hing een politiehelikopter boven de wijk.

Uiteindelijk werden vier mannen aangehouden, onder wie het slachtoffer. Hij werd in het ziekenhuis aangehouden. Donderdagochtend kwam daar dus de man uit Cuijk bij. Welke rol hij vermoedelijk gespeeld heeft, wil de politie niet zeggen.

Drie mannen (21, 25 en 17 jaar) zijn inmiddels vrijgelaten, maar gelden nog wel als verdachte. Een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zit nog vast.

Toeterende auto

Wat precies de achtergrond van de schietpartij is, is nog niet duidelijk. Het lijkt te gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Die ruzie ontstond nadat drie broers de kapper bezochten en een toeterende auto voorbij reed, vertelde de vader van de jongens in deze krant.

Inhoudelijk wil de politie nog niets over de zaak kwijt, zegt een woordvoerder. ,,Hoewel wij begrijpen dat er veel vragen leven op dit moment, kunnen wij op dit moment niet meer bevindingen delen over het onderzoek. We zijn ook op de hoogte van de geruchten over de aanleiding van het schietincident, maar we kunnen hier nu niet meer informatie over geven, omdat wij er zeker van willen zijn dat al onze informatie klopt.”

Het rechercheonderzoek naar de toedracht en de rol van de verdachten daarin, is volgens de woordvoerder in volle gang. ,,Bij dit soort incidenten gaan we altijd uiterst zorgvuldig te werk.”

Volledig scherm Meerdere straten in Hatert werden afgezet na de schietpartij. © Gerard Verschooten