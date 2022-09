Schietpartij in Lent: ‘Ik dacht dat het een neppistool was, maar 't was een echte’

Met video | updateNIJMEGEN - In de buurt van treinstation Lent, aan het Hertog Eduardplein, is dinsdagmiddag geschoten. Dat bevestigt de politie. Er is één persoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

De politie bevestigt dat er één persoon lichtgewond raakte. ‘De situatie is onder controle, we zoeken geen verdachten meer’, laat de politie weten via Twitter.

Het is de tweede schietpartij binnen 24 uur in Lent. Maandag werd er ter hoogte van de Ovatonde op een auto geschoten. Daar raakte toen niemand bij gewond. Later bleek dat die schietpartij het gevolg van een verkeersruzie was.

Volgens Marije van der Valk, directeur van het nabijgelegen Van der Valk-hotel, zijn medewerkers geschrokken van het incident. ,,Als zoiets voor de deur gebeurt, is dat natuurlijk schrikken. Het is een heel vervelende situatie. Als je hier werkt, krijg je daar sowieso iets van mee.’' Het hotel blijft wel open, ook het terras is ondanks het incident open gebleven.

Een ooggetuige zat op het terras van het hotel toen er opeens een man voorbij rende. ,,Hij kwam vanaf de tunnel van het station en rende over het fietspad. Een groep schreeuwende meisjes rende achter hem aan, in paniek. Een andere man zag het gebeuren en wilde de meisjes te hulp schieten.”

Toen hoorde de vrouw een schot. ,,Ik dacht dat het een neppistool was, maar het was een echte.” Volgens de ooggetuige belden omstanders snel de politie en is de man die wilde helpen, met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Buurtbewoners zijn uitgelopen naar de plek van het schietincident. Zoals Mijntje Roosendaal (21) die in de buurt woont. ,,Ik hoorde heel veel sirenes. En de politiehelikopter hoorde ik laag overvliegen’', vertelt ze. ,,Ik had eerst niet het idee dat er zo dichtbij iets aan de hand was. Dan schrik je natuurlijk wel even.’' Het is de tweede schietpartij in korte tijd in Lent. ,,Het verbaast me. Normaal gebeurt hier niet zoveel.’’

Fietsers en voetgangers konden niet vanuit station Lent in Lent komen, omdat de tunnel nog steeds afgesloten was tijdens het onderzoek. Daardoor ontstonden gevaarlijk situaties bij het oversteken van de A325. Inmiddels is de tunnel rond 17.30 uur weer vrijgegeven voor fietsers en voetgangers.

Het Hertog Eduardplein, de mogelijke locatie van de schietpartij:

