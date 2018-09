Schietpartij in Nijmeegse wijk Heseveld lijkt gerichte liquidatiepoging

De politie stelt dat er vanuit een auto gericht op een man is geschoten. Dat gebeurde op het kruispunt van de Steven Vennecoolstraat met de Danielsweg in Nijmegen-West. De man werd daarbij waarschijnlijk niet geraakt en schoot ogenblikkelijk terug, zo maakte de politie verder bekend.



Woordvoerder Jan Thijs van Hemmen spreekt van 'zo'n 15 kogels' die in ramen en regenpijpen terecht kwamen. Hij noemt het een wonder dat er daarbij geen andere slachtoffers zijn gevallen en spreekt van een 'levensgevaarlijke situatie'. Hij waagt zich niet aan de bevestiging dat het om een poging tot liquidatie ging. ,,Dat onderzoeken we.''