'Schilderij' van knopen als ode aan Nijmegen

Nijmeegse kinderop­vang houdt Stints in de garage

7:31 NIJMEGEN - De Stints, de elektrische bakfietsen met Segway-aandrijving, keren nog niet terug in het straatbeeld van de stad. De grote kinderopvangorganisatie KION voor Nijmegen en omgeving laat de bolderkarren voor het vervoer van kinderen nog aan de kant staan, nu nog steeds niet duidelijk is wat de oorzaak van het spoorongeval in Oss is.