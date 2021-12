Schnitzeltoerisme: avondlockdown omzeilen door net over grens te dineren? ‘We zien wel meer Holländer’

SchnitzeltoerismeKLEEF/ KRANENBURG - Bij ons gaan de horecadeuren sinds kort al om 17.00 uur dicht, maar een paar kilometer oostelijker begint de uitgaansavond dan pas. Dat nodigt uit om op ‘Schnitzeltoerisme’ te gaan in Kleef en Kranenburg. Of valt dat wel mee?

Slagbomen en Zoll-beambten ontbreken, maar het is lang geleden dat de grens tussen Nederland en Duitsland zó duidelijk zichtbaar was als nu. Vooral na 17.00 uur. Waar ons land dan verplicht in de slaapstand schiet, gaat het openbare leven bij de oosterburen gewoon door.

Uitgebreid tafelen

Neem zondagmiddag: wie toen om 17.05 uur door het centrum van Groesbeek reed, trof een stil dorp. Tegelijkertijd was even verderop in hartje Kleef de Weihnachtsmarkt in volle gang.

En wie na de glühwein en bratwurst nog niet genoeg had, kon in de restaurants van de Duitse zwanenstad gewoon uitgebreid verder tafelen. Gemütlichkeit in plaats van soberheid: logisch dat in menig Duitse horecazaak na vijven ook in het Nederlands eten besteld wordt.

Quote We zien wel meer Höllander, maar de echte vloedgolf blijft uit Kostas Tzes, Chef van Grieks restaurant Akropolis in Kleef

Volledig scherm Restaurant El Toro in het centrum van Kranenburg. © Theo Peeters