Schokkend of in stijl van het 13e eeuwse epos; overschreed dispuut Reinaert een grens in de ontgroening?

Politie vindt vaten met chemica­liën om drugs te maken in bedrijfs­pand Nijmegen

7:16 NIJMEGEN - In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Kerkenbos in Nijmegen zijn vrijdag laat in de avond in verschillende kantoor ruimtes vaten met chemicaliën gevonden. De chemicaliën waren bedoeld om drugs te maken.