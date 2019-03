Schokkende film trekt tientallen kijkers naar Hunnerpark ondanks onstuimig weer

Nijmege­naar Norbert Wijnhofen is verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar

16:55 NIJMEGEN - Norbert Wijnhofen uit Nijmegen is woensdag verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar. Als lid van een van de sociale wijkteams in Nijmegen zet hij zich met name in voor mensen met psychiatrische aandoeningen. Hij is een jaar lang ambassadeur voor zijn vak, krijgt een bedrag voor een scholingsactiviteit en mag een bedrag besteden aan een project naar keuze in de wijk.