Het kabinet kwam woensdag met het dringende advies voor een mondkapje.



,,Dan gaan we dus allemaal een mondkapje dragen in de gangen en in de aula. Ik denk dat het weinig problemen oplevert,’’ zegt Wilfred Nep, rector van CGS Het Streek Lyceum in Ede.



,,Sommige leerlingen zullen een beetje mopperen. Maar het is misschien goed om ze zo bij de les te houden. Ik zie af en toe dat het bewustzijn al een beetje is weggezakt.’’