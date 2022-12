Scholen worstelen met kerstdiner in de klas: ‘We willen ouders niet op kosten jagen’

Oekraïense vluchtelin­gen verhuizen naar het oude gemeente­huis in Malden

MALDEN - Het voormalige gemeentehuis aan de Rijksweg in Malden wordt het nieuwe onderkomen van een grote groep vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om een groot deel van de vluchtelingen die nu nog in Het Buitencentrum in Overasselt wonen.

16 december