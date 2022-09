Scholieren gaan strijd met elkaar aan tijdens zaalvoetbaltoernooi

Eén van de grootste weten­schaps­film­fes­ti­vals van Europa moet groeien en verkast naar het voor­jaar

NIJMEGEN - InScience, het Nijmeegse filmfestival over wetenschap, gaat naar het voorjaar. Het festival is na zeven jaar behoorlijk gegroeid. Tegelijkertijd zijn er in dezelfde periode (oktober-november) andere filmevenementen als Idfa en Imagine. InScience verlaat de najaarsdrukte en gaat de positie uitbouwen in het voorjaar.

