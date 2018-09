School waarschuwt voor 'zelfmoordspel' Momo

De waarschuwingsbrief aan de ouders betekent niet dat de halve school al bezig was met de Momo Challenge, benadrukt schooldirecteur Jos Knoben.



Integendeel: ,,Eén kind had het spel op zijn telefoon, maar nog niet geopend. Die ouder meldde zich geschrokken bij mij. Een andere ouder had ook al iets gehoord over Momo. Op hun verzoek heb ik alle ouders vorige week vrijdag een brief gestuurd.''



Nadat een ouder die brief op Facebook had gezet, werd die opgepikt door de media en 'totaal uit zijn verband gerukt', aldus Knoben. Dat zorgde er onder meer voor dat ouders van de andere drie Windroos-vestigingen in paniek belden.