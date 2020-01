‘Schooldreiger’ (25) in Nijmegen blijkt student die schietspel naspeelde: ‘De aanhouding was vet heftig’

Een andere student was getuige van de aanhouding van de 25-jarige. ,,Hij had een filmpje gemaakt in de stijl van het spel Grand Theft Auto (GTA). De aanhouding was vet heftig.’’ Daarop is een jongen te zien in een oranje shirt die met een getrokken automatisch handvuurwapen door de gang van de vierde verdieping loopt van het Technoviumgebouw.



Een politiewoordvoerder laat weten dat studenten in het gebouw 112 belden om te melden dat er iemand met een vuurwapen rondliep. Dat was waarschijnlijk op het moment dat bovengenoemde video werd gemaakt.