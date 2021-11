Schoolhond Charlie laat alle harten smelten op Nijmeegse basisschool: ‘De meeste tijd ligt ze als een prinses te slapen’

Ze heeft een eigen schoolfoto, staat op de website, siert de teamfoto en als kinderen jarig zijn, krijgen ze een kaart met een hond die precies op Charlie lijkt.



Ze mogen ook een andere kaart kiezen, maar ze willen allemaal de kaart met Charlie. De goudbruine labradoodle is in een jaar tijd de mascotte van de school geworden.



Dat komt allemaal door de leerlingenraad, vertelt schooldirecteur Ramona Frenk. ,,Drie jaar geleden begonnen ze over een schoolhond, nadat ze er iets over hadden gezien in het Jeugdjournaal.’’ De directeur zag het eerst helemaal niet zitten, maar de leerlingenraad bleef hardnekkig vragen om een schoolhond.