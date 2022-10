Schoolroute Zeelandsestraat is even niet zo veilig door onverwachte werkzaamheden

Meijer teleurge­steld in ploeg na blamage NEC: ‘Eerste wedstrijd waarin we het aflegden op strijd en beleving’

ROTTERDAM - NEC-trainer Rogier Meijer is teleurgesteld in zijn ploeg na de blamerende 2-0-nederlaag tegen Sparta Rotterdam. De Nijmeegse club speelde een onthutsend zwakke eerste helft waarin de thuisclub al in het eerste half uur het verschil maakte.

1:06