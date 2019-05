Schoorsteen blijft nog een tijdje in de Nijmeegse skyline

In de zomer van 2020 zou die afgerond moeten zijn, maar het ontmantelen van het ketelhuis is een arbeidsintensieve klus. ,,We hebben het nog niet officieel van de aannemer gehoord, maar er moet nog veel gebeuren", zegt vestigingsmanager Kees Baijens van energiebedrijf Engie.



Maar er is ook al veel gedaan. Vrijwel alle gebouwen rond het ketelhuis zijn afgelopen jaar al verdwenen. Ook de voormalige biomassacentrale is er niet meer. In het immense ketelhuis - de hoge kolos waarin de kolen werden verstookt om gloeiende stoom op te wekken voor de generator - is al veel werk verzet, al ziet dat er van een afstand nog even robuust uit als altijd. Er zijn al veel gevelplaten verwijderd, de installatie die de rookgassen reinigde voordat die de schoorsteen uitgingen, is weg en de begane grond is al leeg.



Als inderdaad vertraging optreedt, zou dat voor Baijens geen groot probleem zijn, omdat er nog geen vastomlijnde plannen zijn voor dat deel van het enorme terrein. Engie heeft onlangs een schets gepresenteerd aan omwonenden en de gemeenteraad van Nijmegen met de globale plannen voor de (verre) toekomst. Die zijn nog verre van concreet en het duurt in veel gevallen nog vele jaren voordat de plannen ook gerealiseerd worden.