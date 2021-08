Schoorsteen wijkt voor windmolen, bewoners in Nijmegen-West vrezen geluidsoverlast: ‘Afzichtelijk ding’

Vuur verwoest jeep in Nijmegen; politie denkt aan brandstich­ting

14 augustus NIJMEGEN - De politie vermoedt dat een jeep in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand is gestoken in Nijmegen. Brandweerlieden konden niet voorkomen dat rond 01.00 uur aan de Gregoriusstraat in de stad het voertuig helemaal uitbrandde.