Schouten blundert bij verdeling fosfaatrechten: honderden boeren vrezen voor toekomst

VIDEO Wordt Navarone de nieuwe Voice of Holland? ‘Wij schuwen ongebaande wegen niet’

8:18 NIJMEGEN - De Nijmeegse band Navarone is vrijdag de eerste band ter wereld die meedoet aan tv-hit The Voice of Holland. Hoe een rockband daar terechtkomt? ,,Die vraag krijgen we de laatste tijd vaker’’, vertelt gitarist Kees Lewiszong (31).