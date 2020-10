Schouwburgen in regio sluiten de deuren vanwege nieuwe coronaregels: ‘30 man is geen haalbare kaart’

ARNHEM / CUIJK / NIJMEGEN - Schouwburgen en theaters in de regio sluiten de deuren nu het maximumaantal bezoekers drastisch is verlaagd. Met de nieuwe coronaregels mogen er slechts 30 mensen aanwezig zijn in theaters, zalen en schouwburgen.

Niet haalbaar, zo reageert de theaterwereld in de regio over dit nieuwe maximum. Het vermoeden is dat doorgaan te veel geld gaat kosten.

Alles afgelast

Zo is onder meer in de Nijmeegse Stadsschouwburg en de Vereeniging alles afgelast de komende weken. Met slechts dertig gasten is doorgaan niet de moeite. ,,Financieel is dit geen haalbare kaart. En ook niet als je het over beleving hebt”, zegt directeur Eva Middelhoff. ,,We verplaatsen of annuleren. Natuurlijk gaat dat in overleg met artiesten en gezelschappen.”

De Vereeniging heeft 1.450 zitplaatsen. Met de 1,5 meter-regel konden er nog 350 personen naar binnen. Daarvoor was de zaal opnieuw ingericht met aparte zitjes en tafeltjes. De Stadsschouwburg (900 zitplaatsen) mocht nog 200 personen toelaten.

Quote Natuurlijk, we hebben een goed werkend protocol waarbij de 1,5 meter afstand in acht wordt gehouden. Maar als de horeca en het voetbal moeten sluiten dan kunnen we als theaters niet openblij­ven Charles Droste, Directeur Doetinchem

‘Ondergrens is honderd’

Ook in Arnhem gaan de theaters en schouwburg dicht. Musis en Stadstheater Arnhem sluiten de deuren nu er nog maar maximaal dertig mensen naar binnen mogen. Directeur Hans Verbugt zegt dat het laten doorgaan van optredens te veel geld gaat kosten. Ook het Posttheater schrapt de voorstellingen van de komende weken.

Volledig scherm Muziektheaterspektakel Op het Puin in Musis was een van de laatste voorstellingen. © Gerard Burgers ,,Onze ondergrens is ongeveer honderd mensen per voorstelling”, zegt Verbugt. ,,Daaronder kan het echt niet meer uit. Ik heb begrip voor de maatregelen, maar het is een harde klap. We hopen dat het niet te lang gaat duren.”



In het Posttheater stonden Javier Guzman en Peter Heerschop op de planning. Met slechts dertig toeschouwers zijn de voorstellingen niet rendabel te krijgen. Directeur Roel Coppelmans laat weten dat ze verplaatst worden naar het voorjaar.

‘Bij 30 man houdt het op’

In Doetinchem gaan eveneens de deuren dicht. ,,Het is simpel”, zegt Charles Droste, directeur van de Doetinchemse schouwburg Amphion. Ook hier zijn voorlopig geen voorstellingen. ,,Bij 30 man in de zaal houdt het op. We gaan pas weer verder als er 180 mensen in kunnen.”

Hoe vervelend hij het ook vindt, hij heeft begrip voor het kabinetsbesluit. ,,Natuurlijk, we hebben een goed werkend protocol waarbij de 1,5 meter afstand in acht wordt gehouden. Maar als de horeca en het voetbal moeten sluiten dan kunnen we als theaters niet openblijven.”

Voor theater De Storm in Winterswijk is de teleurstelling ook groot. Ook hier gaat de komende tijd geen voorstelling door, zegt directeur Ineke van Empel. ,,Dertig mensen in de zaal is niet te doen. Voor verwarming en licht ben je al meer kwijt. En voor de artiesten is het ook niet op te brengen. Die hebben al heel wat water bij de wijn gedaan. Heel jammer allemaal, maar wel begrijpelijk.”

Schouwburg Cuijk laat enkele activiteiten doorgaan

In Cuijk passen 630 bezoekers in de schouwburg, die een paar jaar geleden verbouwd is. Volgens commercieel-directeur Bart Vaessen gaan de deuren niet dicht, want een aantal kleinere activiteiten kunnen nog doorgaan.

Wel moeten alle voorstellingen worden verschoven. ,,Die kunnen niet doorgaan. Er zijn voorstellingen die we al twee keer verzet hebben.”

Theater De Weijer in Boxmeer krijgt tot eind van het jaar 4500 euro subsidie per maand van de gemeente voor alle culturele activiteiten. ,,Daarmee kunnen we de verliezen opvangen nu er maar 30 bezoekers in plaats van 50 mogen komen. In principe laten we alles gewoon doorgaan. Eventueel met op een avond twee voorstellingen met elk dertig mensen.”