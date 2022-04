Schreeuwend tekort aan pleegouders in regio Nijmegen, veertig kinderen op wachtlijst

Column ’t Plein De nieuwe generatie stadsboe­ren: ‘Stadsland­bouw is hot’

Ruim tien jaar geleden deed ik een oproep de geschiedenis van de verdwenen Nijmeegse stadsboeren vast te leggen. Dat paste destijds bij het opzetten van de Canon van de geschiedenis van Nijmegen. Wie weet nog dat in de jaren 50 van de vorige eeuw in Hees en Hatert nog zo’n zeventig boeren actief waren en er zelfs zeventig tuiniersbedrijfjes waren (zonder die in Lent meegeteld)? Ooit telde Nijmegen binnen de stadsomwalling zelfs 128 boerderijen.

29 april