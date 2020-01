Schrikbarend tekort aan openbare laadpalen in oosten; zelfs in milieuvriendelijk Nijmegen

Video Straat van 1,2 miljoen mogelijk op de schop voor terugkeer buslijn

8:19 NIJMEGEN - Een straat in de Nijmeegse wijk Hatert die net voor 1,2 miljoen euro is aangepast door de gemeente, moet mogelijk weer op de schop voor lijn 6. Deze buslijn was net uit de straat geschrapt en rijdt nu door een andere straat in de wijk. Maar bewoners daar hebben er veel last van.