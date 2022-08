Schrikken: man zakt tot aan zijn hoofd in de modder bij de Staddijk

Voormalig kantoor van Pro Persona in Nijmegen is nieuwe opvangplek voor Oekraïense vluchtelin­gen

NIJMEGEN - Het voormalige kantoor van Pro Persona aan de Tarweweg in Nijmegen is in gebruik genomen als noodopvang voor Oekraïners. Vorige week zijn de eerste oorlogsvluchtelingen daar aangekomen. Er is plaats voor in totaal driehonderd Oekraïners die hier voor langere tijd kunnen blijven.

15 augustus