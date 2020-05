Schuldeisers vragen faillissement aan van Maison van den Boer; cateraar van Nijmeegs ziekenhuis

De aanvraag wordt aanstaande dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch behandeld, aldus de advocaat van de drie schuldeisers. De cateraar, die onder meer in het Radboudumc in Nijmegen maaltijden verzorgt, zit in zwaar weer. Het heeft in een brief aan crediteuren gevraagd om kwijtschelding van een flink deel van de schulden.