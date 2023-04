‘Scoor een Boek!’ feestelijk afgesloten en Romeinse masker geblindoekt

‘Gra­tis’ 600 euro voor nieuwe wasmachine als je het niet zelf kunt betalen; wél verplicht een duurzame kopen

Wasmachine, koelkast of vriezer nodig, maar niet het geld om dat te betalen? Dat is geen probleem in Nijmegen. Inwoners met geldzorgen kunnen binnenkort 600 euro van de gemeente krijgen voor een nieuw apparaat. Voorwaarde: het moet wel een energiezuinig model zijn.