Scooter rijdt vrouw in rolstoel aan in Nijmegen, bestuurder gaat er vandoor

't Plein Opvallend is het aantal eenper­soons­huis­hou­dens: 41 procent. Daar moet de woningbouw beter op inspelen

Elk jaar presenteert de gemeente een boekwerk met vele cijfers over de stand van zaken in Nijmegen. Ik blader daar altijd doorheen. Natuurlijk, je leert de stad vooral kennen door in wijken rond te lopen en met mensen te praten, maar ook gortdroge cijfers helpen bij de beeldvorming.

27 mei