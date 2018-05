Scoutingclubs in de knel door groot tekort aan leiders

Modezaak Tally Weijl in Nijmegen failliet

15 mei NIJMEGEN - Kledingwinkel Tally Weijl in Nijmegen is maandag leeggehaald. Eigenaar Eureka Retail is gisteren failliet verklaard. Het bedrijf bezat drie filialen, waaronder die in de Molenstraat in Nijmegen.