‘Seks helpt niet, red je relatie in coronatijd met een goed gesprek’

25 april NIJMEGEN - In wijken moet geen betaald parkeren worden ingevoerd als bewoners dat zelf niet willen, vindt een groot deel van de gemeenteraad. Het plan van GroenLinks-wethouder Harriët Tiemens om in 2021 het aantal wijken met betaald parkeren fors uit te breiden, heeft vooralsnog weinig steun in de gemeenteraad.