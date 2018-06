'Online daten met lokpuber voortaan strafbaar'

Foto's en video Geniet na van de eerste, zomerse dag op Down the Rabbit Hole!

29 juni BEUNINGEN - Het muziekfestival Down the Rabbit Hole is vrijdag in zomerse sferen van start gegaan. Festivalminnend Nederland genoot van de vele optredende muzikanten, het zomerse weer en natuurlijk de ontspannen sfeer op het festival op het terrein van De Groene Heuvels in Beuningen.