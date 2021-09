Sekstoerist (70) uit Nijmegen gaat 10 jaar cel in en krijgt tbs voor misbruiken jongetjes in Azië

Inbreker steelt kassalade van Nijmeegs restaurant: ‘Het is toch al geen makkelijke tijd’

29 september NIJMEGEN - Een inbreker heeft afgelopen nacht de kassalade van restaurant De Limus aan de Kerkstraat in Nijmegen meegenomen. Hoeveel geld er gestolen is, is niet bekend. ,,Dat zijn geen duizenden euro’s. Maar in deze tijd kun je dit er niet bij hebben.’’