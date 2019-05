‘Sekswerker is geen normaal beroep’: Nijmeegse bestuurders willen tippelzone nog steeds sluiten

,,Prostitutie is geen normale branche, sekswerker is geen normaal beroep.” Burgemeester Hubert Bruls maakte woensdagavond nogmaals duidelijk dat hij geen voorstander is van een tippelzone . ,,Er is wel het één en ander aan de hand in die branche. Het is de vraag of je als overheid aan die praktijken wil meewerken.” Diverse raadsleden, onder wie Charlotte Brand (PvdA) en Quirijn Lokker (GroenLinks) verwijten hem dat hij het in een artikel in deze krant heeft doen voorkomen alsof de Nijmeegse straatprostituees slachtoffer zijn van mensenhandel. Dat wordt volgens hen tegengesproken door de politie.

Vanuit hotels en woningen

Bruls antwoordde dat hij het in het algemeen over mensenhandel had gesproken en gaf toe dat daar geen sprake van is in de Nijmeegse tippelzone.



Maar hij blijft er bij dat sluiting van de tippelzone zijn voorkeur heeft. Eerder wees hij er al op dat het aantal straatprostituees is afgenomen en dat veel sekswerkers nu vanuit hotels en woningen werken.



Wethouder Grete Visser (D66) deelt de mening van de burgemeester. Ze gaf echter wel te kennen dat ze graag in gesprek gaat met de gemeenteraad om meningen uit wisselen. ,,We zeggen nu: we horen wat u zegt, nu gaan we er verder over praten. We willen er op een andere manier naar kijken.” Het debat gaat waarschijnlijk op woensdag 19 juni plaatsvinden.