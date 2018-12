Sekswerker Mischa: ‘De meeste klanten zijn brave huisvaders hoor, maar af en toe zit er een klootzak tussen’

Mischa (41, achternaam bij de redactie bekend) heeft een duidelijke mening over waar het naartoe zou moeten met het sekswerk in Nijmegen. En deze vrouw weet waarover ze praat. Ze doet dit werk al sinds haar zestiende, werkte in clubs, privéhuizen en op straat. En jaren op de Nijmeegse gereguleerde tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat.



Hoe je op je zestiende in het sekswerk belandt? ,,Min of meer toevallig. Ik kwam op de leeftijd dat mannen naar me begonnen te sissen, fluiten, roepen. In het voorbijgaan fluisteren dat ze wilden neuken. Op een gegeven moment zei ik ‘prima, 100 gulden’. Ik was een boze tiener en dat was voor mij heel veel geld. Ik ben een tijdje zo doorgegaan en daarna in een privéhuis gaan werken. Ik heb ook op de tippelzone gewerkt. In Nijmegen, Arnhem en Utrecht. Maar in Nijmegen het langst. Daar woonde ik ook.’’