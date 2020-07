Selmar maakt doorstart met restaurant van zijn ouders: ‘Hier heb ik mijn vrouw leren kennen’

Half miljoen extra maar Nijmeegse schouwburg houdt grote zorgen

10 juli NIJMEGEN - Een half miljoen euro per jaar erbij. De Stadsschouwburg en de Vereeniging krijgen de komende vier jaar jaarlijks 2,7 miljoen subsidie. ,,Dat is een enorme vooruitgang”, zegt directeur Eva Middelhoff. ,,Ik ben hier heel blij mee. In 2019 en 2020 hebben we die 5 ton extra al gekregen, maar nu is het dus een vast bedrag geworden.” Toch zijn er ook zorgen vanwege de slechte staat van de schouwburg en de inkomstenderving vanwege corona.