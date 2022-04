Senioren, bewoners van een verpleeghuis én een groep jongeren wonen hier samen: ‘Hoop dat mensen hier naar elkaar omkijken’

In de gezamenlijke huiskamer van wooncomplex Aaron schuiven José van Lieshout (62), Annie Vos (84) en Koen Kampmeinert (17) samen aan de grote tafel aan. Het is de eerste keer dat ze hier komen kijken sinds ze in maart in deze nieuwbouw zijn komen wonen - de huiskamer is nu net pas klaar, alles ruikt nog nieuw. ,,Gezellig”, vindt mevrouw Vos. ,,Je wordt op den duur toch wat meer op jezelf, maar je kunt niet altijd alleen blijven zitten.”