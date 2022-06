Servicebalie op station Nijmegen sluit definitief: ‘Duidelijke achteruitgang’

NIJMEGEN - De kogel is door de kerk: in het najaar gaat de ticketservicebalie dicht op het Station Nijmegen. Reizigers kunnen bij dit loket nu nog advies vragen of een kaartje kopen, maar dat zou al steeds minder gebeuren. Toch staat niet iedereen achter de sluiting.

,,Mensen maken meer en meer gebruik van digitale middelen. Niet alleen bij ons, dat zie je in de hele samenleving”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Dat is voor NS reden op verschillende stations de service aan te passen, waaronder dat van Nijmegen.

Deze plannen kondigde de reisorganisatie al eerder aan, en na gesprekken met betrokkenen zijn ze nu definitief: in het najaar (de precieze datum is nog onbekend) is de servicebalie verleden tijd. De NS gaat na de sluiting over op het zogenoemde Samen Service. Dat houdt in dat er voortaan medewerkers op het station rondlopen om mensen met vragen te helpen.

Geen treinkaartje kopen

Bij deze werknemers kunnen reizigers geen treinkaartje kopen, zoals nu nog wel bij de servicebalie. Dat blijft straks mogelijk bij de automaten op het stations, ook met contant geld. ,,Mochten mensen er niet uitkomen, dan kunnen ze de medewerkers aanspreken of contact opnemen via de servicezuilen of telefoon.”

Niet iedereen ziet deze verandering zitten. Elsemiek Kemkes, die regelmatig op Station Nijmegen komt, ze ziet vaak mensen bij de balie staan. ,,Ze vragen om hulp of advies, bijvoorbeeld omdat ze niet weten hoe ze moeten reizen. Dat kun je niet allemaal digitaal oplossen.”

Quote Een op de vijf volwasse­nen heeft geen smartphone. Dat zijn juist de incidente­le reizigers die informatie zoeken

Reizigersvereniging Rover vindt het ‘een duidelijke achteruitgang van de service aan de reizigers’. ,,Het is een tendens die je algemeen in de maatschappij ziet. Er wordt geroepen ‘zoek het zelf maar op www. en nog wat op’”, zegt René Coveen, coördinator van de Gelderse afdeling. ,,Maar we hebben 1,5 tot 2,5 miljoen laaggeletterden in ons land. En een op de vijf volwassenen heeft geen smartphone. Dat zijn juist de incidentele reizigers die informatie zoeken. Die zijn er de dupe van, niet de forenzen.”

Banen

Het veranderen van de service op de NS-stations heeft gevolgen voor ongeveer 250 banen, waarvan zeventien in de Waalstad. Veel servicemedewerkers maakten volgens de zegsvrouw gebruik van een vertrekregeling of vonden een andere baan, binnen of buiten NS.