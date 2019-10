Sharon maakte docu over ‘de kinderen die alles mochten’ op haar anti-autoritaire Nijmeegse kresj

Als de kinderen het aardig vroegen, maakte juf Els van de anti-autoritaire kresj in Nijmegen een huisje van klei. Na het dak rolde ze een sjekkie. Dat duwde juf Els door het schoorsteentje en daarna pakte ze haar aansteker erbij.



Dit soort handenarbeid, en geef toe dat het geestig bedacht was, zou in 2019 op een heel vervelende manier viraal gaan bij ouders van kleuters die 's avonds verrukt vertellen over rokende huisjes in de klas. Maar eind jaren 60 draaide de wereld nog stukken minder truttig om zijn as.



Roken deed 'iedereen', meeroken dus ook. Je zat los op de achterbank, poedelde bloot in het opblaasbad in de tuin en kinderen een slokje bier of sherry laten proeven op een feestje stond nog gewoon op het nationale opvoedcurriculum.