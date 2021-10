Sieneke (30) blikt terug op haar Expeditie Robinson: ‘De ratten liepen overal rond’

,,Hoe zwaar het fysiek en mentaal ook was, dit had ik nooit willen missen. Ik heb zoveel angsten overwonnen”, blikt de Nijmeegse enthousiast terug op haar deelname in het RTL-programma, waarvan de opnames al in mei plaatsvonden in Kroatië.



Na twaalf dagen zat het erop. Trots?

,,Honderd procent. Met een grote glimlach kijk ik terug. Het is een ervaring voor het leven. Ik heb zoveel dingen gedaan die ik van tevoren nooit zou durven, maar die ik tóch ben aangegaan.



Het heeft m’n zelfvertrouwen een boost gegeven. Ik heb geleerd dat je meer durft en kunt dan je denkt. Dat neem ik voor de rest van mijn leven mee.”