Simone Albers kon natuurwetenschapper worden, maar koos voor de kunst: ‘Ik laat de schoonheid van het hele universum zien’

InterviewNIJMEGEN - Een marginaal inkomen terwijl je werk in het Koninklijk Paleis op de Dam hangt. Dat maakt alleen een kunstenaar mee. Toch kiest Simone Albers (32) voor dit beroep. ,,Ik had natuurwetenschapper kunnen worden. Nu onderzoek ik het hele universum, op eigen wijze.”

Zelfs voor de grootste talenten in de kunst is het moeilijk er een inkomen mee te verwerven. Dat wist het kunstenaarspaar Fred en Helen Sieger-White uit Zevenaar als geen ander. Sieger en White bestemden een deel van hun nalatenschap voor een stipendium dat opkomende talenten verder helpt. Het geld (25.000 euro) is bedoeld om een kunstboek te financieren.

Zo’n boek is een super-de-luxe visitekaartje, bovendien is alleen al het ontvangen van de werkbeurs een erkenning. Het Prins Bernard Cultuurfonds kiest eens per twee jaar een geschikte kandidaat. Het is geen wedstrijd, je kunt je niet aanmelden.

Quote Als je kiest voor vrije kunst moet je jezelf bevragen. Je moet nadenken over wie je bent, wat je raakt en wat je belangrijk vindt

Simone Albers uit Nijmegen kreeg de Sieger White Award 2022. ,,Het was een volslagen verrassing”, zegt Albers. ,,Ik kende de prijs, maar wist niet dat ik gescout was. Er kwam een telefoontje met de boodschap dat ik het stipendium zou ontvangen. Ik was er beduusd van. Maar ook zó blij. De prijs komt op een geweldig moment. Ik ben nu tien jaar kunstenaar en wilde graag een overzicht van mijn werk publiceren. Maar ja, een kunstboek is een dure aangelegenheid. Met de award kan ik een professionele presentatie maken.”

Volledig scherm Kunstenares Simone Albers © Foto: Bert Beelen

Tien jaar kunstenaar op 32-jarige leeftijd. Als kind al met kunst bezig geweest?

,,Nee, helemaal niet. Ik deed het vwo aan het NSG in Nijmegen met het volledige bètaprofiel: natuur, techniek en gezondheid. Wel tekenen als eindexamenvak, want dat vond ik leuk. Ik bezocht de open dagen van de TU in Eindhoven, bij de Radboud Universiteit in Nijmegen keek ik rond bij natuur- en sterrenkunde. Maar biologie of scheikunde vond ik ook interessant. Ik kon maar niet kiezen.”

Twijfelen tussen sterrenkunde en biologie. Dan is de kunstacademie toch een bijzondere uitkomst?

,,Ik hoorde dat een klasgenote was aangenomen op de kunstacademie. Daar had ik helemaal niet aan gedacht. Maar op dat moment wist ik: dát wil ik ook! Het was zo’n sterke wens. Mijn vader steunde me meteen, hij vond dat ik mijn hart moest volgen.

Quote De arrogante houding dat we alles weten en naar onze hand kunnen zetten, dat is het probleem

,,Mijn moeder had twijfels. Ze maakte zich zorgen of dat wel een goed idee is in een samenleving waar cultuur niet hoog staat aangeschreven. Nog even heb ik overwogen me op een toegepaste vorm van kunst te richten. Voor de zekerheid. Uiteindelijk koos ik toch voor de vrije kunst. Hoewel ik op dat moment niet wist hoe ik daar mijn beroep van kon maken.”

Pakte die keus goed uit?

,,Op de kunstacademie heb ik een fantastische tijd gehad. Als je kiest voor vrije kunst moet je jezelf bevragen. Je moet nadenken over wie je bent, wat je raakt en wat je belangrijk vindt. Ik was nog geen 22 toen de eindexamenexpositie was. En dan moet je het zelf doen.”

Waar gaat uw werk over?

,,Ik ben gefascineerd door de patronen en wetmatigheden in de kosmos. Groot én klein. Wat je ziet als je door telescoop kijkt of door een microscoop. Ik probeer de mechanismen die verborgen liggen achter de direct waarneembare wereld te begrijpen.

,,Ik lees er veel over: natuurwetenschappelijk onderzoek maar ook filosofie. En dat vertaal ik in schilderijen en installaties. Ik heb een diepe bewondering voor het universum en hoe prachtig dat in elkaar zit. Mijn schilderijen zijn geconstrueerde landschappen.”

Respect voor de natuur dus, zit daar ook klimaatactivisme bij?

,,Mijn werk gaat niet over de klimaatcrisis. Maar, door de grootsheid, de schoonheid en de verwevenheid van de natuur te benadrukken, draag ik hopelijk bij aan het beschermen ervan. De arrogante houding dat we alles weten en naar onze hand kunnen zetten, dat is het probleem.”

Lukt het om een inkomen te verwerven met kunst?

,,Ik heb lang bijbaantjes gehad om rond te komen: post gesorteerd en in een winkel voor kunstenaarsbenodigdheden gewerkt. In 2019 werd ik genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst. Ik heb hem niet gekregen maar ook de nominatie was mooi.

,,En dan maak je dus mee dat je werk in het Koninklijk Paleis op de Dam hangt, terwijl je een marginaal inkomen hebt. Wat dat betreft is kunstenaar een bijzonder beroep. Inmiddels kan ik ervan rondkomen door deelname aan projecten, werk in opdracht en de verkoop van vrij werk. Maar als je naar de uren kijkt, verdien ik nog steeds niet veel. Ik maak lange dagen.”

Hard werken en weinig verdienen. Wat maakt het de moeite waard om kunstenaar te zijn?

,,De mogelijkheid om in alle vrijheid de hele wereld te onderzoeken. Als ik natuurwetenschapper was geworden, had ik me moeten beperken tot één specialisme. Als kunstenaar kan ik in alle velden duiken: van microbiologie tot sterrenkunde. Er valt nog zó veel te ontdekken en bestuderen. Denk aan geologie, paleontologie, astrofysica. Fascinerende kennis om te verbeelden in schilderijen en vormen. Het bètapakket van de middelbare school is uiteindelijk toch een beetje van pas gekomen.”

PASPOORT Simone Albers (1990) is geboren in Nijmegen en woont daar weer. Ze volgde het vwo aan het NSG in Nijmegen en studeerde Fine Arts aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en studeerde af in 2012. In 2019 werd zij genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst. Albers exposeerde solo in Museum Het Valkhof, haar werk is te zien op beurzen in binnen- en buitenland en haar werk is opgenomen in diverse collecties. Haar werkruimte is op dit moment in Groesbeek. Ze is winnaar van de Sieger White Award 2022, een stipendium voor getalenteerde kunstenaars tot 35 jaar uit Oost-Nederland.